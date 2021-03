Bugo da Sanremo al tifo Juve: "Sogno una squadra con Pirlo, CR7 e un centrocampo nuovo"

Cristian Bugatti, in arte Bugo, tra i protagonisti del Festival di Sanremo, è un grande tifoso juventino e un giocatore della Nazionale Cantanti: "Come vivo la crisi della Juve? È un periodo complicato - dice a gazzetta.it - ma penso che Pirlo vada confermato. Ronaldo? Me lo sento, rimarrà. Ha sempre espresso parole di attaccamento alla squadra: semmai cambierei tutti i centrocampisti, Rabiot, Ramsey, Arthur, anche Bernardeschi, so che piace a Pirlo, ma per me non è indispensabile. Tra tutti salvo Bentancur, a parte quando fa quei passaggini all’indietro – ride – che nemmeno io quando gioco a calcetto...”.