Buone notizie per la Sampdoria: migliorano le condizioni di Ramirez e Adrien Silva

vedi letture

Dopo due giorni di assoluto riposo, la Sampdoria è tornata ad allenarsi in mattinata al “Mugnaini” di Bogliasco, dove Claudio Ranieri ha diretto una seduta tecnica sul campo 1. Rientro in gruppo per Gastón Ramírez che già nella giornata di ieri, martedì, è stato impegnato con Fabio Quagliarella e Adrien Silva in una sessione supplementare. Solo forza e trasformazione per Bartosz Bereszynski, da oggi in permesso concordato in seguito alla convocazione con la Polonia in vista di Euro 2020. Adrien Silva - conclude la nota ufficiale del club - ha svolto invece la prima parte dell’allenamento con il gruppo, quindi individuale sul campo al pari di Lorenzo Tonelli che sta smaltendo la contusione alla coscia destra rimediata contro lo Spezia. Domani, giovedì, nuovo appuntamento mattutino.