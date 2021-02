Cagliari al lavoro sotto gli occhi del presidente Giulini. Da stasera squadra in ritiro

Seduta tecnico-tattica per il Cagliari di mister Semplici in campo questa mattina ad Asseminello. Sotto gli occhi del presidente Giulini, che ha assistito all’allenamento da bordocampo, la squadra ha svolto una fase di attivazione a torelli. A seguire i calciatori sono stati impegnati in esercitazioni di tecnica e tattica eseguite in funzione della gara. Per chiudere, partita a campo ridotto. Ha lavorato ancora a parte Riccardo Sottil. Da stasera - riporta la nota del club - la squadra si ritroverà al Centro sportivo per cominciare il ritiro; domani mattina, sabato 27, è in programma la rifinitura: al termine mister Semplici presenterà il match ai media. Nel pomeriggio il Cagliari partirà alla volta di Crotone