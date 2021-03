Causio: "Conte uno dei migliori in Europa. Si merita tutto ciò che sta ottenendo"

Nel corso dell’intervista concessa a Tuttosport, Franco Causio ha parlato di Antonio Conte: "Ha già vinto scudetti. Per i tifosi juventini vedere un ex allenatore bianconero che vince con l'Inter fa un po' mangiare le mani. Lo conosco da quando giocava nelle giovanili del Lecce, è uno dei migliori non solo in Italia ma in Europa. Si merita tutto ciò che sta ottenendo".