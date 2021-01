Cobolli Gigli: "Juve senza palle contro l'Inter. Non ho molta stima di Paratici e Nedved"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in vista della Supercoppa ma anche per parlare del ko dei bianconeri contro l'Inter: "La Juventus di ieri non mi è piaciuta, non ha avuto le palle. Fossi stato nei bianconeri, mai mi sarei privato di uno come Allegri. Un ritorno di Conte? Non penso che i rapporti con Agnelli possano far pensare a un clamoroso ritorno di fiamma". Poi parlando di Pirlo: "E' stata una genialata ma in quanto tale comporta dei rischi". L'ex dirigente juventino non risparmia qualche critica a dirigenti ed ex allenatori: "Non ho molta stima di Paratici e Nedved" e su Sarri "Sono sempre stato contro l'uomo, non discuto l'allenatore ma ne ha dette di tutti i colori contro i bianconeri. Gli consigliai di scegliere una squadra più vicina a lui invece di venire alla Juve".