De Patre a tuttocagliari.net: "Con Semplici trovata solidità importante"

vedi letture

fonte Cavallero per tuttocagliari.net

Riguardo all'attualità in orbita Cagliari, la redazione di TuttoCagliari.net ha intervistato in esclusiva Tiziano De Patre, ex calciatore rossoblù (1997-2000).

Partiamo dalla stagione appena conclusasi: ti saresti aspettato di più dal Cagliari?

"Devo dire la verità? Onestamente sì, si sarebbe potuto fare di più. Da quando è arrivato Semplici, tuttavia, si è trovata una solidità importante".

Molto è passato anche dalla poca propensione realizzativa: come giudichi, in tal senso, la posizione di Simeone?

"Non ha fatto bene. Però c'è una riflessione da fare".

Prego.

"Se lo cedi devi poi pensare a come sostituirlo e non so se nei piani di Giulini c'è quello di prendere un altro attaccante".

E, oggettivamente, ci sarebbe bisogno di un altra punta?

"Sì, secondo me servirebbe".

Come valuti il percorso del giovane Cerri?

"Troppi alti e bassi, ma è ancora molto giovane c'è da dire in sua difesa".

Quale opportunità coglieresti dal mercato?

"Io andrei a scommettere su qualche giovane sudamericano. La grande forza del Cagliari è sempre stata quella di scovare giovani talenti all'estero. Lo dice la sua storia".

A proposito di giovani: come commenti l'accostamento al Cagliari di Dimarco?

"Per me bisognerebbe prenderlo. E' un giovane che ha già grandissima esperienza: ha tecnica e grande qualità. A Cagliari potrebbe fare benissimo".