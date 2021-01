Domani Napoli-Spezia, i convocati di Italiano: out Nzola, Piccoli, Saponara e Pobega

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Napoli, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei convocati. Nzola, Ferrer, Mattiello e Piccoli non saranno a disposizione, così come Saponara e Pobega che sono rimasti in Liguria per proseguire i rispettivi lavori personalizzati. Turno di riposo per Provedel. Questo l'elenco completo:

Portieri: Zoet, Krapikas, Rafael.

Difensori: Ramos, Marchizza, Terzi, Bastoni, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell'Orco, Vignali.

Centrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Esteves, Maggiore, Deiola, Leo Sena.

Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Verde, Agudelo.