Domani Vitesse-Roma in Conference League, Arnheim blindata per il rischio scontri

Partirà domani la maggior parte dei mille romanisti attesi allo stadio di Arnheim, in Olanda, che ospiterà la sfida di Conference League tra il Vitesse e la Roma. Timori per l'ordine pubblico ci sono - sottolinea La Gazzetta dello Sport - soprattutto visto il complicato momento dei padroni di casa con i loro sostenitori, e per questo è stato richiesto personale aggiuntivo di servizio nell'impianto. I tifosi della Roma dovranno ritirare i biglietti al meeting point che sarà allestito in Rijnkade, ad Arnhem, e da lì saranno scortati e accompagnati allo stadio con le navette.