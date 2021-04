Exor, Elkann scrive agli azionisti: "Vogliamo costruire grandi società". Niente riferimenti alla Juve

In occasione del suo 45esimo compleanno, John Elkann, presidente e amministratore delegato di Exor, la holding che tra le altre controlla anche la Juventus, ha inviato una lunga lettera agli azionisti. Nessun riferimento diretto ai bianconeri nel testo, di cui pubblichiamo alcuni stralci: “Durante tutto questo periodo, siamo rimasti fedeli ai nostri valori, che ho condiviso con voi già nella lettera dello scorso anno. Li abbiamo espressi come coppie di valori: umiltà e ambizione, curiosità e concentrazione, pazienza e determinazione, coraggio e responsabilità. Per quanto importanti in ogni circostanza, ci siamo resi conto che questi valori sono ancora più cruciali in questo momento.

La nostra priorità durante la pandemia è stata quella di proteggere la salute e la sicurezza delle nostre persone, cosa che abbiamo fatto gestendo livelli di complessità molto elevati sul piano finanziario e operativo. Il secondo trimestre dell’anno è stato uno dei periodi più duri mai affrontati nella nostra storia, ma è stato anche quello che ci ha reso più forti.

Voglio ringraziare tutti i miei colleghi di Exor e delle nostre aziende per la forza d’animo che hanno dimostrato durante tutto questo periodo difficile, e per la generosità con cui hanno aiutato, in molti modi diversi, coloro che hanno sofferto a causa della pandemia.

L’obiettivo di Exor è quello di Costruire Grandi Società, che per noi sono quelle che operano secondo i più alti standard, che cercano di rinnovarsi e cambiare, che si distinguono e allo stesso tempo agiscono in modo responsabile. Il 2020 ha mostrato l’importanza di queste caratteristiche e in particolare ha portato una significativa accelerazione del ritmo di cambiamento per le nostre aziende.

Allo stesso tempo, abbiamo continuato a costruire il nostro futuro completando l’OPA su GEDI e investendo in Via Trasportation. Abbiamo inoltre finalizzato la nostra prima acquisizione nella Cina continentale, diventando azionisti di maggioranza nel brand di luxury lifestyle SHANG XIA.

Entrando nel nuovo decennio, dobbiamo tenere a mente l’insegnamento di Eraclito, che ci ricorda che ‘Niente perdura, tranne il cambiamento’.

Il Net Asset Value per azione di Exor (o NAV per azione) è aumentato del 13,1%, una crescita di 1 punto percentuale inferiore rispetto al nostro benchmark, il MSCI World Index, entrambi denominati in dollari. Questa performance è stata guidata principalmente da Ferrari (+39,3% in dollari) e da FCA (+21,4% in dollari)”. Nell’aggiornamento, Elkann ha spiegato i motivi che hanno spinto il CdA a non procedere con la vendita di PartnerRe, soffermandosi poi sulla nascita di Stellantis e sugli investimenti fatti, per esempio, in Rolls-Royce e Louboutin.