Gabbia torna in gruppo quasi due mesi dopo e il Milan lo applaude: "Bentornato Matteo!"

Matteo Gabbia torna in gruppo. Dopo l'infortunio al ginocchio patito lo scorso 13 dicembre nella gara col Parma, il giovane difensore rossonero oggi è finalmente rientrato in squadra ed è quindi a disposizione di mister Pioli per la seconda parte della stagione. Una gran bella notizia che il Milan ha celebrato così sui suoi profili social ufficiali: "In gruppo: bentornato Matteo!".