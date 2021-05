Inter, appello a tifosi: "Rispettare norme anti-Covid nei festeggiamenti scudetto"

Nota del club, evitare assembramenti e situazioni rischiose

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - L'Inter - in una nota in vista della sfida contro con la Sampdoria - "invita i propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19/o scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19". "Comprendendo bene l'emozione e l'importanza del momento - si legge -, ma evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio questo momento speciale". (ANSA).