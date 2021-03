Jacobelli elogia Pirlo: "Il valore del Maestro. Comunque vada stasera, si impone l'elogio"

Nel suo editoriale Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, commenta così il lavoro di Andrea Pirlo al primo anno di panchina: "Nella prima stagione alla guida della Juventus, nonché la prima da allenatore professionista in Serie A, Andrea Pirlo, 41 anni, ha sinora vinto la Supercoppa di Lega; ha guadagnato la finale di Coppa Italia, la ventesima nella storia della società; si gioca questa sera l’accesso ai quarti di finale di Champions e in campionato non mollerà l’inseguimento all’Inter fino alla fine, anche se la risicata vittoria di Conte sulla Dea spinge la capolista sempre più in là. Sono trascorsi 213 giorni da quell’8 agosto, quando Agnelli lo insediò sulla panchina dei Campioni, nove giorni dopo averlo nominato allenatore dell’Under 23. Un triplo salto mortale per il Maestro il cui valore è emerso subito forte, evidente, chiaro. Soprattutto nei momenti di difficoltà che Pirlo ha dovuto affrontare in questo tempo soggetto alla pandemia, ai suoi tamponi positivi, agli infortuni, alle assenze anche di sette titolari, com’è accaduto a Verona. Per questo, prima e non dopo la partita con il Porto e qualunque ne sia l’esito, l’elogio di Pirlo e del suo lavoro s’impone".