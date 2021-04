Juventus, seduta in vista dell'Atalanta: esercitazioni tattiche per i bianconeri

Altra seduta in vista della gara contro l'Atalanta per la Juventus di Andrea Pirlo. Questo il report del club bianconero sul proprio sito ufficiale: "Si avvicina l’impegnativa trasferta contro l’Atalanta per i bianconeri, che scenderanno in campo a Bergamo domenica pomeriggio alle 15. Come è accaduto durante la seduta di ieri, il gruppo, sceso in campo in mattinata alla Continassa, si è dedicato anche oggi alle esercitazioni focalizzate sulla tattica. Domani, l’appuntamento per i bianconeri al Training Center è fissato ancora una volta al mattino".