Lippi: "Ibra incide anche quando non gioca, l'Atalanta è forte. Juve in buona condizione"

L'ex commissario tecnico della nazionale Marcello Lippi ha parlato ai taccuini di Tuttosport delle squadre in lotta per la Champions: "I rossoneri sono stati protagonisti di una stagione straordinaria. Hanno avuto tante assenze, ma sono ancora in lotta per la Champions, che è sempre stata la priorità. Magari a un certo punto hanno pensato allo scudetto, però il ritorno nell’Europa che conta è sempre stato il traguardo principale. Se il Milan arriva tra le prime quattro, è in linea con gli obiettivi. Il rinnovo di Ibrahimovic? Zlatan incide sempre, anche quando non gioca. L'Atalanta che vantaggio ha? Che è molto forte. La squadra di Gasperini ha pareggiato contro la Roma, ma nella prima ora avrebbe potuto fare 3-4 reti. Mentre guardavo la partita pensavo: se non fanno il secondo, lo prendono. Alla fine è andata così. Nella Dea ho un debole per Pessina: è un giocatore che garantisce copertura alla squadra e poi si inserisce alla grande senza palla. La Juventus come la vede? In buona condizione. I bianconeri contro l’Atalanta non avrebbero meritato la sconfitta e contro il Parma hanno rimontato".