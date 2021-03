Lucchesi: "Totti e la Roma non possono restare divisi. Il suo ritorno sarebbe un'opportunità"

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Roma, ha parlato a Centro Suono Sport commentando così l'idea di un ipotetico ritorno all'interno del club giallorosso da parte di Francesco Totti: "Non capisco come la Roma e Totti possano essere divisi. Nel modello societario del club qualche bandiera all’interno la vedrei bene, avere a disposizione una leggenda è un’opportunità incredibile per la Roma".