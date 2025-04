TMW Radio Manfredonia: "Lazio, Baroni non può essere messo in discussione"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Impallomeni:"Pioli per costruire è perfetto e ha vinto." Vespa:" Baroni ha fatto un miracolo non può essere messo in discussione." Manfredonia:" Baroni non si tocca. Pioli no alla Romo io dico Montella." Tosatti:" Nell'ambiente LAzio si soffre la rimonta della Roma."

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Lionello Manfredonia.

Lazio, quattro partite delicate e c'è chi parla di un Baroni a rischio:

"Baroni non si può mettere in discussione. Ha fatto uno strepitoso girone d'andata, gli acquisti non sono stati fenomenali e nonostante tutto è nelle prime posizioni. Ci sta un calo nella seconda parte ma Baroni ha sempre dimostrato di fare bene, anche a Roma, in una città difficile per le pressioni che ci sono".

La Lazio può far meglio in campionato o nelle coppe ora?

"L'EL mi sembra più accessibile, visto che non incontra una squadra fenomenale. In campionato ha il derby e altre partite importanti. Il derby sarà decisivo, perché se vinci la gente si dimentica del girone di ritorno, altrimenti è peggio. Baroni va lasciato tranquillo, nel modo di fare mi ricorda Maestrelli, ma lui aveva dei campioni in squadra, lui no".

Roma, si parla di Pioli. Che ne dice?

"L'unico che poteva allenare entrambe era Zeman, Pioli no. Io dico Montella".

C'è Roma-Juve nel weekend. E c'è la sfida tra Soulé e Yildiz:

"Baldanzi può giocare al posto di Soulé, Yildiz era già forte con Allegri e Motta. Con Tudor la Juve può recuperare qualche giocatore che non giocava con Motta, ma ora lì ognuno si deve prendere le proprie responsabilità e ora recuperare punti persi per strada. E' una squadra importante che finora ha fatto poco".