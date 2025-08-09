Ufficiale
Trapani, ceduti in prestito Ruggiero all'Audace Cerignola e Daka al KF Vora
La società FC Trapani 1905 comunica il trasferimento dei calciatori Zak Ruggiero e Dario Daka. Il trequartista, arrivato a Trapani nella sessione invernale di calciomercato, ha totalizzato in maglia granata – tra campionato e Coppa Italia – 15 presenze e 1 rete. Ruggiero si trasferisce all’Audace Cerignola con la formula del prestito.
Contestualmente la società rende noto il trasferimento a titolo temporaneo alla KF Vora, formazione del massimo campionato Albanese, dell’attaccante Dario Daka che con il Trapani ha messo a referto 13 presenze.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto I club sono ostaggi dei calciatori, non il contrario: servono regole per tutelare anche le società, perché così sarà impossibile andare avanti. Il Milan che sta per chiudere Hojlund complica l'estate della Juventus
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile