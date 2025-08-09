Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
La Fiorentina chiude la tournè inglese in uno stadio leggendario contro un club leggendario

Oggi alle 09:32Altre Notizie
di Redazione TMW
fonte Andrea Giannattasio per firenzeviola.it
Manchester United-Fiorentina: calcio d'inizio alle 13:45 - partita sarà trasmessa anche da DAZN e seguita dalle 11 da radio firenze viola in voce

Un palcoscenico leggendario, un avversario di prestigio internazionale e la voglia di lasciare finalmente il segno.
La Fiorentina si appresta a vivere il momento clou della sua tournée estiva: oggi, alle 13.45 italiane, affronterà finalmente il Manchester United all’Old Trafford, nell’ultima amichevole in terra inglese. Un test di grande spessore, particolarmente significativo per l’ex David De Gea, che ritroverà da rivale lo stadio e i tifosi che lo hanno accompagnato per undici anni.
Sugli spalti si prevede una cornice imponente, con oltre 60mila spettatori attesi per un incontro che segnerà la conclusione della serie di test internazionali di Ranieri e compagni. Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Leicester - maturata con una formazione fortemente rimaneggiata - e il buon pareggio contro il Nottingham Forest, la formazione guidata da Stefano Pioli è alla ricerca di conferme, sia in termini di gioco che di efficacia offensiva.

Atmosfera da partita vera
Fino a questo momento, infatti, la Fiorentina non ha ancora trovato la via del gol nella preparazione in Inghilterra, e uno degli obiettivi fissati dall’allenatore è proprio quello di chiudere con una prestazione solida e almeno una rete all’attivo. In casa viola si respira un’atmosfera da partita vera: lo staff tecnico sta curando i dettagli in vista di un confronto impegnativo, consapevole della caratura dell’avversario e dell’importanza di terminare il precampionato con segnali positivi. Proprio per questo, Pioli ha intensificato le sedute tattiche durante la settimana, studiando da vicino le caratteristiche del Manchester United, che si è ben comportato nelle sue amichevoli estive con due vittorie e due pareggi.

Qualche cambiamento
Sul piano della formazione, il tecnico sta valutando alcuni cambiamenti rispetto alla gara col Forest, compreso un possibile passaggio al 3-4-2-1, un sistema più equilibrato. In attacco, Kean dovrebbe partire nuovamente titolare, ma alle sue spalle potrebbe esserci una seconda punta diversa da Dzeko, apparso in difficoltà nell’ultima uscita: si giocano il posto Richardson e Fazzini. In difesa, possibile alternanza tra Pongracic e Pablo Marì. Tra gli elementi da tenere d’occhio, anche Simon Sohm: il centrocampista svizzero dovrebbe iniziare dalla panchina, ma Pioli sembra intenzionato a concedergli spazio nel secondo tempo.

