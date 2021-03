Marani: "Se l'Inter avesse giocato in modo diverso con l'Atalanta avrebbe perso"

Dagli studi di Sky, il giornalista Matteo Marani è tornato sulla criticata vittoria dell’Inter ai danni dell’Atalanta: “Ieri abbiamo visto un manifesto di realismo. La Dea meritava di più: alla fine sono tre tiri in porta contro l’unico dell’Inter. Ma ieri c’era solo un modo per affrontare i bergamaschi: l’Inter ha fatto l’unica partita che doveva fare ieri. È la forza della squadra di Conte, molto efficace ma anche umile: è uno strano mix, accetta la superiorità dell’Atalanta quasi in modo provinciale. Ma se l’Inter avesse fatto una partita diversa, al 90 per cento avrebbe perso”.