Marchegiani promuove la Lazio: "È stata matura e paziente. Immobile fa sempre la cosa giusta"

Intervenuto come di consueto negli studi di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere Luca Marchegiani ha commentato così la vittoria della Lazio ai danni del Cagliari, arribata grazie a un gol del solito Ciro Immobile: "Ha avuto la maturità e la pazienza per sfruttare il momento giusto ed è stata brava a non concedere al Cagliari nel primo tempo l'opportunità di ripartire. E poi ha Immobile. Un centravanti che ha la capacità di concretizzare ogni palla gol. Fa sempre la cosa giusta e conclude sempre in porta. Oggi ha rubato il tempo al difensore e poi calciato di sinistro. La Lazio è la squadra che ha più modi di attaccare. Luis Alberto con la palla a terra, Milinkovic nel gioco aereo e sulle fasce va benissimo".