Milan, critiche a Romagnoli? Pioli lo schiera titolare stasera in Europa e domenica con la Roma

vedi letture

I tifosi bombardano di critiche Romagnoli? Pioli lo schiererà dal 1' stasera e anche domenica contro la Roma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, evidenziando la fiducia che l’allenatore rossonero nutre nei confronti del difensore. Al fianco di Romagnoli, stasera contro la Stella Rossa in Europa League, non ci sarà Kjaer ma Tomori, ovvero il “cambio” per il capitano invocato a gran voce sui social in questi giorni.

Clicca qui per tutte le ultime di formazione sul Milan!