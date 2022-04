Milan, tripletta di Lazetic in amichevole. E Romagnoli è pienamente recuperato

Dopo la sconfitta nel derby, il Milan è tornato subito al lavoro: ieri chi non era stato impegnato con l’Inter ha giocato una partita amichevole contro la squadra dilettantistica dell’SSD Audace di Verona. Sfida terminata 9-0 con tripletta di Lazetic, doppietta di Messias e gol di Romagnoli, Saelemaekers, Ballo-Touré e del giovane Robotti. Romagnoli, in campo per tutta la gara - riporta La Gazzetta dello Sport - è pienamente recuperato.