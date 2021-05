Napoli, differenziato per Koulibaly. Lobotka lavora in gruppo e torna a disposizione

Consueto report post allenamento per il Napoli in vista dell'ultimo match di campionato contro l'Hellas Verona. Koulibaly ha svolto lavoro in palestra e allenamento personalizzato in campo. Lobotka ha svolto intera seduta in gruppo. Palestra per Ghoulam. A riportarlo è il sito ufficiale del club azzurro.