Nota della Lazio: "Con il Lecce l'Olimpico sia un muro biancoceleste"

Il club invita i tifosi allo stadio per l'Europa

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - La Lazio chiama a raccolta i propri tifosi in vista dell'ultima sfida all'Olimpico, contro il Lecce, che può valere l'Europa. "Con 65 punti e il sesto posto in classifica, siamo ancora lì, in corsa, pronti a giocarci tutto fino all'ultimo secondo. Perché questa squadra non molla. Mai. Ora serve l'ultima spinta. L'ultima battaglia casalinga. Domenica, contro il Lecce, l'Olimpico deve diventare un muro biancoceleste. Abbiamo un obiettivo da conquistare.

E possiamo farlo solo insieme. Con l'orgoglio di chi ama questi colori, con la passione di chi non smette mai di crederci. Facciamo tutti insieme l'ultimo sforzo: riempiamo l'Olimpico di biancoceleste", si legge nella nota diffusa dalla società biancoceleste.

Il club, poi, ringrazia il tecnico Baroni "per la sua guida silenziosa ma autorevole" e tutto lo staff per il "lavoro instancabile svolto ogni giorno con passione e professionalità", così come i giocatori "per il coraggio, la determinazione e lo spirito di sacrificio dimostrati" contro l'Inter e tutta la stagione. (ANSA).