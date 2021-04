Orsi: "Conte vuole lo scudetto in anticipo, contro il Napoli l'Inter se la giocherà"

Intervistato da Radio Onda Sport, l'allenatore Nando Orsi presenta così il match di domani tra Napoli e Inter: "Sarà una partita importante nella quale il Napoli dovrà tentare il tutto per tutto per mantenere la posizione ai vertici della classifica sia in questo, che nell’altro scontro diretto con la Lazio. Antonio Conte vuole lo scudetto e lo vuole in anticipo, per cui è chiaro che l’Inter se la giocherà. Sarà sicuramente una partita avvincente. La lotta Champions? Quest’anno è molto avvincente. Così come è accaduto nelle scorse stagioni, il campionato è scontato ma molte squadre sono in bilico per quanto riguarda l’andata in Champions. È chiaro che tutte quelle in corsa vogliano l’Europa sia per il prestigio che, soprattutto, per il ritorno economico. Il Milan e il Napoli sono in ripresa, la Juve anche se altalenante tutto sommato c’è, bene anche Lazio e Roma e soprattutto l’Atalanta che in grande forma", ha concluso.