Parma, Dierckx: "Ieri avremmo meritato di più. Ma contento per i primi minuti in coppa"

Ancora titolare dopo l'esordio contro il Sassuolo, Daan Dierckx, giovanissimo centrale del Parma, ha lasciato al suo profilo Instagram un commento della sfida di ieri, persa in extremis contro la Lazio in Coppa Italia: "Delusi dal risultato, avremmo meritato di più! Ma sono comunque contento per i miei primi minuti in Coppa Italia".