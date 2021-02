Roma-New Balance, parla Fienga: "Tappa importante per le ambizioni di crescita del club"

Guido Fienga, CEO della Roma, ha commentato sul sito ufficiale del club giallorosso il nuovo accordo con New Balance, che sarà sponsor tecnico del club capitolino a partire dalla prossima stagione: "Questo accordo rappresenta una tappa importante per le ambizioni di crescita del Club. New Balance è riconosciuta a livello mondiale come un leader nel proprio settore di riferimento e siamo certi che da questa collaborazione nasceranno nuove opportunità di sviluppo per il nostro brand. Siamo estremamente felici di affidare loro i nostri colori nella realizzazione dei kit giallorossi e non vediamo l’ora di vedere gli atleti dell’AS Roma indossare le nuove divise”.