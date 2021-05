Salernitana in Serie A, striscione di congratulazione da parte dei gemellati del Bari

Dopo la promozione della Salernitana in Serie A i tifosi del Bari hanno appeso all'esterno del San Nicola uno striscione per congratularsi con i loro gemellati campani per il traguardo raggiunto: "Bari abbraccia Salerno", con la A nel nome della città campana in rosso a evidenziare la nuova serie che accoglierà la squadra.