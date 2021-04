Sampdoria, ripresa della preparazione: Ekdal e Quagliarella parzialmente in gruppo

Ripresa degli allenamenti a più velocità per la Sampdoria in vista della gara di sabato con l’Hellas Verona. I calciatori più impegnati domenica con il Napoli hanno svolto un allenamento aerobico di recupero. Per gli altri disponibili, prima parte in palestra dedicata allo sviluppo della forza, quindi riunione video con Claudio Ranieri, esercitazione tecnico-atletica, possesso-palla e partitelle a tema sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco.

Albin Ekdal e Fabio Quagliarella hanno lavorato parzialmente sul campo con il gruppo. Mattinata di scarico invece per Bartosz Bereszynski e Lorenzo Tonelli. Ernesto Torregrossa continua infine il proprio percorso di recupero agonistico.