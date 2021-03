Sassuolo-Napoli, i convocati di Gattuso: rientra Manolas, Osimhen ancora fuori

Il Napoli ha reso noti i convocati per la gara contro il Sassuolo: fuori Koulibaly per squalifica, rientra invece Manolas in difesa mentre in attacco resta fuori Osimhen, con diversi Primavera aggregati da Gattuso per rispondere all'emergenza. Di seguito la lista completa:

Portieri: Meret, Ospina, Contini.

Difensori: Zedadka, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Manolas, Costanzo.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko:

Attaccanti: Politano, Insigne, Mertens, Cioffi, D'Agostino.