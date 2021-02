Tacchinardi: "L'Inter è cresciuta in questi due anni, domenica può dare una spallata"

Presente negli studi di 'Pressing' su Rete 4, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi commenta così il risultato dell'Inter contro la Lazio, che è valso il sorpasso sul Milan in testa alla Serie A: "L'Inter in questi due anni di Conte è cresciuta, è stato fatto un lavoro importante, ma è ancora presto per dire se abbia fatto o meno il salto di qualità. Sicuramente è stato fatto un passo in avanti e domenica nel derby contor il Milan potrebbe dare una grande spallata al campionato, se dovesse vincere sarebbe un risultato davvero importante che vorrebbe dire tantissimo nella lotta al titolo".