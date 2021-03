Telese polemico: "Il mancato rosso a CR7 spiega perché in Europa la Juve non passa mai"

Il giornalista Luca Telese, specializzato nella politica ma anche grande tifoso del Cagliari, attraverso i propri social analizza così il match contro la Juventus soffermandosi soprattutto sul mancato rosso a Cristiano Ronaldo, autore di un brutto fallo dopo un quarto d'ora dal fischio d'inizio: "La mancata espulsione di Ronaldo sul simpatico calcio in faccia a Cragno spiega perché in Europa la Juve non passa mai", le parole di Telese che dopo rincara la dose: "In Europa Nein karatè".