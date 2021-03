tmw radio Apolloni: "Inter, sfida di Parma importante per dare continuità e allungare"

A parlare di Parma a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Luigi Apolloni.

Inter, col Parma partita importante per allungare:

"E' importante questa partita. I valore li conosciamo, le differenza anche. Le partite però vanno giocate. Il Parma vuole uscire da una situazione difficile e l'Inter deve dare continuità ai suoi risultati e consolidare il primato".

Parma, come si spiega questa situazione?

"Le colpe sono varie. Si era scelto Liverani e la linea giovane, ora si è voluta dare una scossa tornando al passato. Si può andare incontro a problematiche quando si cambia, ma se la società vuole portare avanti questa politica e dare continuità deve essere convinta".

In caso di vittoria è fuga Scudetto decisiva per l'Inter?

"I punti sono ancora tanti, certo il Milan non è in una condizione migliore per vari motivi, fisici e caratteriali. E' ancora tutto da decidere ma vincere oggi per l'Inter sarebbe importante per l'allungo. Le motivazioni le avrà più il Parma e per questo l'Inter deve fare attenzione. Le insidie sono dietro l'angolo".