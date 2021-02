tmw radio Bergonzi: "Atalanta, rosso a Freuler sbagliato. Bastava il giallo"

Mauro Bergonzi, ex arbitro, è tornato sull'episodio del cartellino rosso a Freuler durante Atalanta-Real Madrid di Champions durante Maracanà, trasmissione di TMW Radio: "Negare un'evidente opportunità di segnare? Non c'era, si stava allargando sull'esterno il giocatore del Real. Per me il rosso è sbagliato, era più che sufficiente il giallo. L'obiettivo finale dell'arbitro è quello di non sbagliare, quindi il Var è uno strumento utile per questo e va utilizzato. Il direttore di gara di ieri non era all'altezza della situazione. Oltre a quell'episodio non ha arbitrato bene. Ha capito di aver sbagliato e da quel momento ha sbagliato per tutta la partita gli interventi e i cartellini".