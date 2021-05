tmw radio Biscardi giudica Inzaghi-Inter: "E' il meglio che potesse scegliere"

vedi letture

Per parlare di Inter a TMW Radio, durante Maracanà, è stato contattato il giornalista e conduttore Maurizio Biscardi: "E' il meglio che potesse scegliere. Conte non se n'è andato, ma messo in condizioni di andarsene. L'Inter deve fare i conti, ma già ha risparmiato dei soldi tra fine contratto e addio a Spalletti. Credo che l'Inter, a meno che non abbia deciso di smantellare per altri motivi, non c'è bisogno di rientrare di altri soldi. Quindi la questione Conte è qualcosa di diverso da quanto sappiamo".