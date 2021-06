tmw radio Braglia: "Donnarumma s'è bruciato con le sue mani. Ancelotti-Real? Non sorprende"

vedi letture

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sul momento Milan: "Parto dalla questione Donnarumma, per me il portiere si è bruciato con le sue mani, a livello di opinione pubblica ha perso tutto quello che si era creato. Ha scelto il dio denaro e questo è significativo, anche perché il calcio deve ritornare nelle mani delle proprietà, non dei procuratori. Premio invece la scelta di andare su un giocatore come Giroud, il Milan è una delle squadre più giovani del campionato, serve qualche calciatore di esperienza come il francese. Sulla questione capitano premierei Kessie. Ancelotti al Real? Non mi reputo sorpreso da questa candidatura. Carlo merita una squadra del genere. Ha il carisma per gestire una società del genere".