tmw radio Brambati: "Juve, non vedo il progetto Pirlo. Allegri? Forse rimane in Italia"

vedi letture

La Juventus e non solo al centro del dibattito a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, con l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati.

Allegri al Real e Zidane alla Juventus?

"Dò grandissimi meriti al Benevento ma il progetto tecnico di Pirlo dov'è? Io non vedo una squadra in crescita perché non vedo un progetto e delle idee. La Juventus doveva proteggere Sarri. Nel momento in cui scelgo di prenderlo, devo difendere questa scelta. Il Covid ha fatto sì che il lavoro di Sarri si fermasse e che non potesse essere giudicato. Mi chiedo dove sia la società. L'errore è poi aver preso Pirlo, senza esperienza in panchina, e mandare via tanti elementi importanti a centrocampo".

Roma problema della squadra o del tecnico?

"Ma se ha capito di avere difficoltà con le grandi squadre tatticamente, perché non ha mai pensato di modificare il suo pensiero?".

Roma all'altezza delle big italiane?

"La Lazio per esempio è superiore per qualità. Ci sono allenatori più forti rispetto all'organico che anno e qui c'è Fonseca. Con un organico superiore avrebbe dei risultati diversi. Deve cercare di leggere meglio le partite".

Roma-Allegri, lei ci crede?

​​​​​​​"No., ma non conosco i progetti che può presentare la nuova proprietà. Il problema è capire quanto Allegri possa sposare un progetto tecnico che va di pari passo con quello economico. Servono investimenti importanti per portartelo a casa. Credo che Allegri possa sposare un progetto importante. Mi dicono che la compagna preferirebbe stare in Italia".