L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia e non solo.

Tante le panchine che potrebbero cambiare. Inzaghi-Gattuso potrebbero scambiarsi i ruoli?

"Se si fosse seduto sulla panchina della Juventus, Gattuso avrebbe fatto di più. Questa non è stata una grandissima gestione. E' più importante qualificarsi in Champions che vincere Supercoppa e Coppa Italia. La Juventus ha perso 14 punti in campionato con Fiorentina, Benevento e Crotone. E' stata una Juve insolita, che ha perso punti con squadre minori. Per quanto riguarda gli allenatori, il giro partirà da Juve e Napoli, oltre che Real. Se Zidane andrà via, non è detto che vada alla Juventus. Allegri ha parlato con Perez e ci sta che vada lì. Per il resto ci sono tante panchine dove ci sarà un cambiamento".

Lei preferisce Gattuso a Inzaghi:

"Gattuso ha provato più piazze, cosa che non ha mai provato Inzaghi. Lui è sempre stato lì, mentre fare altre esperienze ti fa crescere. Inzaghi non ha mai messo fuori il naso dalla sua piazza, dalla sua comfort zone".

Atalanta-Milan, possono crederci i rossoneri?

"Io mi chiedo: l'obiettivo del Milan l'anno prossimo quale sarà? Prendere ancora la Champions o fare uno step in avanti? Pioli è l'allenatore giusto per alzare un domani qualche trofeo o lottare per lo Scudetto? Io credo che il Milan, per il blasone, debba fare il passo che ha fatto l'Inter, prendendo Conte. Tieni Pioli allora per fare quello step, indipendentemente dalla Champions. Se perde con l'Atalanta, non merita di andare in Champions".