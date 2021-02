tmw radio Brambati: "Napoli società difficile. Milan, lo scontro è tra Donnarumma e Raiola"

L'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sui due big match del prossimo turno di Serie A.

Napoli-Juve, un pensiero su questa importante partita:

"A Pirlo faccio i complimenti perché da Coverciano è uscito con certe idee ma ha cambiato adattandosi alla realtà, che gli ha fatto capire che fosse meglio trovare qualcosa di diverso. Magari prendendo spunto anche da Allegri. Cambiare idea è un sintomo di intelligenza. Ma li faccio anche a Gattuso. Sta sopportando una situazione difficile, dopo aver tirato fuori il Napoli dai guai nel post-Ancelotti. Il Napoli è una società difficile, dove c'è una proprietà che rende complicata la vita di chi va a lavorare lì. Rino sta facendo di tutto per ovviare a questa situazione. Certo, i risultati ora non sono dalla sua. Sarà una partita delicata per entrambe. La Juventus ha vinto sì la Supercoppa ma non ha ancora vinto niente. E se non vince niente è un fallimento. Se dovesse inciampare a Napoli, cancellerebbe tutto quello che ha fatto".

Inter-Lazio: Inzaghi o Conte?

"Io scelgo Conte, resta uno dei miei favoriti. Sarà una partita difficile, più per l'Inter che per la Lazio. l'Inter non sta male ma la Lazio sta meglio. Lukaku dovrebbe riposare, ma è il fulcro del gioco dei nerazzurri".

Una considerazione sull'Inter:

"Ad oggi l'uscita da parte della proprietà di Messi a Milano è stato un qualcosa che doveva tornare utile a livello pubblicitario, ma già all'epoca sapevano dei problemi che c'erano. In tanti ci sono cascati su questa notizia. La proprietà già sapeva che non poteva spendere".

Milan-Donnarumma. Come finirà la trattativa per il rinnovo?

"La lotta è tra Donnarumma e Raiola e non tra Donnarumma e il Milan. Donnarumma firmerebbe subito, vorrebbe rimanere, ma Raiola sta convincendo il calciatore che non è l'affare giusto da fare".