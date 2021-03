tmw radio Brambati: "Vlahovic è da Juve. Ronaldo-Real? Credo rimarrà in bianconero"

Juventus, Inter e non solo. Questi i temi toccati dall'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati durante il suo intervento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Juventus, come spiegarsi la risposta col Cagliari dopo il ko col Porto?

"Quando la Juventus è arrivata in finale aveva un mix di giocatori che meritava di andare in finale. E' vero, la Juventus ci sta provando da tanti anni in Champions, ma non è che in Italia le altre squadre abbiano fatto chissà quanto meglio, tolto il Milan. la reazione col Cagliari? Non mi stupisce più niente di questa Juve. E' troppo altalenante come prestazioni".

Quale il protagonista di giornata?

"Stellini. E' un allenatore che non ha trovato il suo spazio ma quando non c'è Conte in panchina ha sempre vinto".

Un pensiero su Vlahovic, protagonista nel weekend con la Fiorentina:

"Ne parlai con Iachini e lui me ne parlò molto bene, dicendomi di negativo solo un punto. Ossia che è un giocatore che si scoraggia facilmente, che ha sì personalità ma non è continuo. E' da Juventus per me".

Zidane non smentisce il ritorno di Ronaldo:

"Al momento non ho notizie in merito. E' il giocatore che indirizza la trattativa o meno. Paratici mi sembra abbia parlato in maniera chiara. Credo che rimarrà alla Juventus".