A commentare i fatti del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Calhanoglu dal Milan all'Inter:

"Non capisco perché il Milan si sia privato di un giocatore che è stato molto importante la scorsa stagione. Il girone d'andata e anche nel finale il turco ha fatto cose straordinarie, faceva l'attaccante e il centrocampista. Forse ha pagato il dispendio di energie, ma è stato comunque importante. Il Milan forse ha in mente qualcun altro e troverà anche di meglio o più funzionale per Pioli, ma adesso l'Inter fa un bel colpo. Per Inzaghi sarà come Luis Alberto".

Italia, terza vittoria di fila e nuovi record. Un pensiero sul percorso azzurro e sulla partita col Galles:

"Nonostante i cambi è rimasta inalterata la mentalità, che sta facendo funzionare questa Nazionale. C'è voglia, rabbia, tutto viene dalla testa. Ed è un grande lavoro fatto da Mancini. Funziona tutto nonostante cambino gli interpreti. Come pochi sa gestire il gruppo, comunque vada non c'è problema. E' la mentalità di questa Italia che ci deve confortare. Io Verratti ora non lo toglierei mai, sono innamorato di Locatelli ma ora è l'anello più debole. E' più avanti di lui Jorgihno e anche Barella. Io punterei su questi tre".

Fiorentina-Italiano, si fa?

"Si farà, quando un allenatore tratta con un'altra società anche se ha rinnovato da poco, non conviene neanche allo Spezia tenerlo. C'è una clausola di 1mln e lo Spezia andrà accontentato. Le diplomazie sono al lavoro, anche lo Spezia ora dovrà trovare il nuovo tecnico. Si parla di Liverani. Italiano ha fatto un lavoro enorme allo Spezia, abbiamo visto un gioco moderno ma il problema sono le pressioni. I tifosi dopo tre anni di delusioni si aspettano molto. Non sarà facile".