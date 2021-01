tmw radio Bucchioni: "Milan più squadra, Juve vincente per i singoli. Male Irrati"

vedi letture

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato così il turno di campionato al Maracanà Show di TMW Radio:

Milan ko con la Juventus. Male però l'arbitro Irrati, con almeno due errori gravi:

"Mi chiedo perché è stato designato. Orsato al Var? Era da invertire, con lui in campo e Irrati al Var. L'ho visto teso per tutti e novanta i minuti. Me la prendo più con il designatore che con lui. Irrati è questo".

Vittoria pesante della Juve:

"Se perdeva, sarebbe stata pesante dal punto di vista psicologico. Senza coppe per il momento c'è da accelerare. Ora rientra in ballo grazie ai singoli e non ancora per il gioco. E' piaciuto nel complesso più il Milan che la Juventus. Mi chiedo con un Milan vero come sarebbe andata a finire".

Ronaldo in ombra:

"E' stato cercato poco. Pirlo ha lasciato vuoto uno spazio davanti l'area, dove si infilavano Chiesa e Dybala. Hanno cercato spesso il dialogo e non hanno mai cercato di mettere in movimento Ronaldo".

Non esce ridimensionato il Milan però:

"Assolutamente. Anche le riserve giocano bene, perché entrano in un meccanismo che funziona. Deve recuperare gli elementi più importanti al più presto e rinforzarsi sul mercato. La società deve capire e sfruttare questo momento positivo per crederci e rafforzare la rosa".

Chiesa è cresciuto tanto:

"Può fare anche di più. Il problema è che ha fatto tre anni in cui era il migliore della squadra ma non era circondato da elementi altrettanto validi. Ero sicuro che in un contesto tecnico superiore come quello della Juventus poteva dimostrare le sue qualità".