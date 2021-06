tmw radio Cagni: "Fiorentina, Italiano doveva rispettare la parola data allo Spezia"

Per parlare degli argomenti del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto mister Gigi Cagni.

Fiorentina, Italiano ancora in bilico:

"Il sistema è da un po' che non funziona. Adesso ne paghiamo le conseguenze. Non ci sono più regole e valori, come si fa a lavorare così? Se metti il denaro davanti a tutto, come fai a risolvere le cose? Stimo Italiano, ce l'ho avuto come giocatore. Ma mi chiedo perché la parola non vale più? Aveva firmato un rinnovo con lo Spezia e doveva mantenere la parola. Così non va".

Antognoni rischia di andare via:

"Se accettiamo gli americani e i cinesi che portano i soldi, dobbiamo accettare anche le loro decisioni. A loro non importa del passato, vogliono guadagnare. Le nuove proprietà non sono come noi, però ci piacciono quando vengono e salvano le situazioni. Devi accettare il loro sistema di ragionare. I fondi per esempio vogliono guadagnare, a questi non gliene frega niente dei nomi. Non possiamo imporre noi un modo di agire".