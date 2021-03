tmw radio Colantuono: "Torino, ora salvati. Atalanta, possibile contraccolpo in campionato"

A commentare i temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Stefano Colantuono.

Torino, col Sassuolo deve fare punti pesanti:

"Purtroppo un'annata che non è partita bene. La situazione è quella che è, c'è bisogno di fare punti in fretta. Il Cagliari si è rimesso in corsa, è vero che hanno rallentato Benevento e Spezia ma il Torino deve fare punti se vuole la salvezza".

Può subentrare in una squadra che ambiva ad altri traguardi un blocco mentale?

"Può essere. E' una situazione vissuta anche lo scorso anno. Con Giampaolo si aspettavano un altro campionato ma ora sono lì. E che fai allora? Devi salvarti e devi tirare fuori tutto quello che hai".

82 anni per Trapattoni. C'è un allenatore oggi che si avvicina a lui?

"Come vittorie nessuno, credo che sia difficile trovare qualcuno. E' stato un tecnico incredibile".

Lotta Champions, come finirà?

"Vedremo come assorbirà il colpo l'Atalanta dopo il ko di Madrid, forse ci speravano di andare avanti. Era nelle sue corde quella partita, all'andata in dieci non ha potuto fare il suo calcio. Ma anche ieri sera non gli è riuscita, anche se ci ha messo anche del suo con alcuni errori".

Qualche errore lo ha fatto anche Gasperini o no?

"Chi meglio di lui poteva sapere la situazione del gruppo? Sportiello gli dava più garanzie, Zapata non era al meglio. Ci siamo tutti illusi dei risultati e delle sue possibilità. Gioca il calcio più europeo delle italiane, il Real comunque si è dimostrato superiore, ma solo stavolta e non all'andata".