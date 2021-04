tmw radio De Paola: "Il gioco dell'Inter è spettacolare. Pirlo si dà un 6? Più un 4 a mio avviso"

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante l'Editoriale per parlare della giornata di Serie A che si concluderà oggi con Benevento-Sassuolo. Di seguito le sue parole

Sul gioco dell’Inter

“Il gioco dell’Inter per me è spettacolare. Alla fine contano i risultati. Allegri non praticava un bellissimo gioco, ma otteneva le vittorie. Sono polemiche sterili. Il gioco di Conte fa seguito al gioco all’italiana. Mi sembra che sia in linea con le nostre migliori tradizioni. Ogni giocatore ha un ruolo preciso e Conte è l’elemento principale delle vittorie dell’Inter”

Pirlo si da un sei…

“Come si fa a darsi un sei di stima. A me sembra un tre o un quattro. Insomma non mi sembra che la Juventus abbia un percorso così agevole. Se i bianconeri escono dalla Champions non si può essere positivi, è un disastro. Non si può tenere l’allenatore. Pirlo è in balia dei senatori.

Ronaldo

Ha una media di 30 gol a stagioni. Ha strafatto non fatto. E’ in cima alla lista dei capocannonieri.