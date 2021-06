tmw radio Di Gennaro: "Caso Eriksen, non si doveva giocare. Italia, è un grande gruppo"

vedi letture

A parlare degli Europei a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Antonio Di Gennaro, ex giocatore e commentatore tv.

Vicenda Eriksen, si è giocato. Era giusto?

"Anche i medici non sanno cosa sia successo. E' un miracolo quello che è successo poi. Faranno tutti i controlli del caso, lui vuole tornare ad allenarsi ma è difficile prevedere. Per me non si doveva giocare. Kjaer poi non è proprio sceso in campo, ha subìto questo evento la squadra e credo che i giocatori abbiano bisogno di un supporto psicologico".

Un problema dovuto anche ai tanti allenamenti?

"Mi ricordo il malore di Manfredonia, fu una cosa simile a quella di Eriksen. Sono cose che non si possono prevedere e anche i medici dovranno studiare. Gli allenamenti però non contano, in Italia sono seguiti e monitorati costantemente".

Italia: Verratti sta rientrando, esce Locatelli?

"Non succede niente. Verratti ha qualità uniche, Locatelli si è inserito alla grande, con personalità. E' diverso come gioca Locatelli da Verratti. Non è un problema se esce. Barella, più gioca e prende colpi e meglio fa, Jorginho non esce, quindi... Credo che potrebbe aspettare mercoledì e decidere. Magari può toglierlo Verratti prima del tempo. Il problema del collaterale non è semplice, un conto poi è la partita e un conto è l'allenamento".

Si è creato un bel gruppo:

"Mancini ha creato un grande gruppo. Dal punto di vista del gioco, hanno visto Belgio e Inghilterra ma finora sotto questo aspetto siamo stati i migliori. Non abbiamo grandi individualità, ma gruppo forte e di qualità".