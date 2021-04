tmw radio Eranio: "Donnarumma, ci vuole riconoscenza nei confronti del Milan"

L'ex calciatore Stefano Eranio a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del progetto Top Player Academy ​​​​​​​e del calcio italiano.

Che succede ai difensori in Italia? Colpa del gioco dal basso?

"E' cambiato ancora il modo di giocare. Il tecnico cerca di insegnare i concetti per uscire palla al piede ma si perdono i fondamentali della difesa. Si deve insegnare a marcare e non solo".

Con il progetto Top Player Academy si danno anche principi educativi importanti:

"E' la base questa di tutte le società. Il compito è quello di educare questi giocatori, di insegnare come stare in gruppo e cercare di dare loro in quelle ore le nostre conoscenze che vengono dal nostro passato da professionisti. La base del calcio è cercare di imparare come gestire la palla, poi si parlerà di tattica. E' un progetto entusiasmante".

Donnarumma rimarrà al Milan?

"La volontà del giocatore sarà fondamentale. 8 milioni è l'offerta, credo che siano già tanti, oltre ai 6 già presi con il primo contratto. Non dico che non li meriti, è uno dei portieri più bravi, ma credo che quella cifra sia alta e credo che ci debba essere un po' di gratitudine nei confronti del club che ti ha cresciuto e che sta facendo uno sforzo così importante per te. Io penso che la conferma arriverà a Champions acquisita".

Roma, può passare il turno di EL e Fonseca deve rimanere?

​​​​​​​"Ho sentito che ci sono anche tanti infortunati nell'Ajax, forse è la volta buona. la Roma gioca bene ma è molto discontinua. Per me il tecnico va confermato, per come fa giocare la squadra e per la persona".