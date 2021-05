tmw radio Mannoni: "Inter, Conte protagonista. In due anni un grande lavoro"

Maurizio Mannoni, giornalista di RaiTre, ha detto la sua al Maracanà Show di TMW Radio sullo Scudetto dell'Inter: "Il protagonista è stato Antonio Conte. Lo abbiamo visto con un po' di sospetto perché troppo juventino ma ci siamo dovuti ricredere in fretta. Quello che ha fatto in due anni è straordinario. L'ha cambiata radicalmente, è un profilo forte e vincente. Ha potuto contare su un'ottima squadra ma la sua mano si vede tutta. Ha ricaricato Lukaku, ha fatto crescere giovani come Lautaro, Barella e Bastoni. Ed è stata brava anche la dirigenza che, anche in assenza di un presidente, ha saputo tenere la barra dritta".