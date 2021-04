Ospiti: Francesco Marolda “La partita con la Lazio aumenta i miei rimpianti per la stagione del Napoli" - Francesco Montervino “Non mi è piaciuto come Gattuso a volte ha comunicato" - Mario Sconcerti “Il Napoli ha in parte buttato via la sua stagione" - Maracanà con Marco Piccari e Iacopo Erba