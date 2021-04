tmw radio Palmeri: "United non imbattibile. Fonseca? E' stato contattato dall'Arsenal"

Tancredi Palmeri, inviato di Bein Sport, interviene ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi caldi di giornata. Queste le sue parole:

Allegri sarà l’allenatore della Juventus?

“Già da un mese Allegri alla Juventus mi sembra una possibilità molto concreta. Quando andò a Sky la trattativa era in camminata già. Poi è successo che le cose nella Juve sono andate di male in peggio. Il nodo ora è legato a Paratici, che non ha ancora rinnovato. Stiamo parlando della figura apicale della società e a un mese e mezzo dalla nuova stagione non ha firmato e non può essere casuale”.

Che Roma ti aspetti stasera?

“Fonseca saluterà a fine anno e so che è stato contattato dall’Arsenal. Vorrei vedere una Roma che questa sera non avrà paura. Con l’Ajax anche non giocando bene si è salvata. Lo United comunque non è una squadra impossibile da affrontare: ha buttato il passaggio del turno in Champions ed era quasi uscita contro il Milan. Mentalmente non è inespugnabile come squadra. La Roma dovrà essere forte mentalmente”.